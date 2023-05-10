AK Parti milletvekili adayı Kıymaz, Sarıyer'de destek istedi

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Sarıyer’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. Vatandaşın teveccühünün yüksek olduğunu ifade eden Kıymaz, “İlk turda bu işi bitireceğimizi ümit ediyorum” dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AK Parti milletvekili adayları saha çalışmalarına hız kazandırdı. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Sarıyer ilçesinde çalışmalarına devam etti. Kıymaz, Sarıyer sahil yolunda bulunan AK Nokta’yı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. AK Nokta’ya uğrayan vatandaşları AK Parti üyesi yaparak başvuru formlarını doldurdu. MHP’nin standını da ziyaret eden Kıymaz, daha sonra Kocataş Mahallesi’ne geçti.

Kocataş Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden Kıymaz, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. Kıymaz, Kocataş mahalle muhtarlığı ve aile sağlığı merkezini de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.

"İlk turda bu işi bitireceğimizi ben ümit ediyorum"

Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada Kıymaz, "Bugün Sarıyer’in Kocataş Mahallesi’ndeyiz. Biz Sarıyer’i çok seviyoruz. Az önce sahilde de arkadaşlarımızla beraberdik. Orada AK noktamızda çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşımızın teveccühünü çok güzel görüyoruz. Özellikle miting sonrası orada Cumhurbaşkanımız 1 milyon 700 bin kişi dedi ama mitinge gelemeyen arkasına baktığımızda 500-600 bin kişi olduğunu tespit ettik. Vatandaşımızın bu noktada teveccühünü ben sahada görüyorum. Her gün bir ilçede olduğumuz için bu reaksiyonları alıyoruz. İnşallah Pazar günü hepimiz ve ülkemiz için hayırlı, güzel neticeler alınır. Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize hayırlı olsun diyorum. Biz bu noktada inşallah ilk turda bu işi bitireceğimizi ben ümit ediyorum. biz vatandaşımıza güveniyoruz" dedi.