AK Parti Milletvekili Adayı Şatıroğlu: 'Her gün yollardayız, bu seçimin önemini anlatıyoruz'

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler’de vatandaşlarla bir araya geldi. Şatıroğlu, "Her gün yollardayız, her gün sokaklardayız. Bu seçimin önemini vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu da saha çalışmalarına bugün Bahçelievler Kocasinan’da devam etti. Çalışmalar kapsamında Şatıroğlu’na, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Cadde üzerinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Şatıroğlu, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek istediğini de belirtti.

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Şatıroğlu, seçim sürecine kısa bir zaman kaldığını belirterek, "Her gün yollardayız, her gün sokaklardayız. Bu seçimin önemini vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. AK Parti hizmetlerini Cumhur İttifakını bu ülke için ehemmiyetini ifade etmeye çalışıyoruz. Hamdolsun çok güzel teveccühlerle karşılaşıyoruz. Adaylıklar belli olmadan önce de halen bir milletvekili olarak ‘Yüz yüze yüz gün’ programları ile sahada her zaman var olan bir partinin vekilleriydik. Mahalle mahalle ziyaret ediyoruz. Cami cemaatinin teveccühü bizi çok mutlu etti. Teşkilat mensuplarımızın çalışkanlığı özverisi inşallah Rabbimin de sayesinde iyi olacak. Cami ziyareti öncesinde esnaflarımızı da ziyaret ettik, onları da dinledik. Hizmetlerimizden bahsettik, onların sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. İsteyen beni arasın diye telefon numaramı da verdim. Vatandaşlara yakın duran siyasi bir partinin mensuplarıyız. Cumhur İttifakı olarak bu milletin de destek ve duasıyla bu seçimi hep birlikte alacağımızın kanaatindeyim" dedi.