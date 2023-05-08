AK Parti Milletvekili Adayı Şentürk: 'Milletimizin bu işi Kandil'e, FETÖ'cülere bırakmaya hiç niyeti yok'

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hulusi Şentürk, Kadıköy’de pazar esnafını ziyaret etti. Şentürk, “14 Mayıs için vatandaşımız kararını vermiş. Bu işi Kandil’e, FETÖ’cülere bırakmaya hiç niyeti yok. İnşallah 15 Temmuz ruhu gibi sandıklardan da o milli ruh fışkıracak” dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hulusi Şentürk, seçim çalışmaları çerçevesinde Sancaktepe’de kurulan Pazartesi Pazarı’na giderek esnafı ziyaret etti. Tezgahları dolaşan Şentürk, esnafın taleplerini dinledi. Pazarcı esnafıyla vekil adayı Şentürk arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı. Ziyaret sonrası pazara gelenlerle de sohbet eden Şentürk, hatıra fotoğrafı çekildi.

“15 Temmuz ruhu gibi sandıklardan da o milli ruh fışkıracak”

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Hulusi Şentürk, “Milletimiz kararını vermiş. 15 Temmuz’da hain darbecilere karşı milletimiz nasıl sokağa çıkıp darbecilere karşı çıktıysa 14 Mayıs için de vatandaşımız kararını vermiş. Bu işi Kandil’e, FETÖ’cülere bırakmaya hiç niyeti yok. İnşallah 15 Temmuz ruhu gibi sandıklardan da o milli ruh fışkıracak. Bundan hiçbir tereddüdümüz yok. Herkes yola Recep Tayyip Erdoğan’la devam diyor” diye konuştu.