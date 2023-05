AK Parti Milletvekili adayı Turan: 'Kasetle genel başkan olanlar şimdi kasetle siyaseti yönlendirerek güçlü büyük Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar'

TAKİP ET

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, Ataşehir’de iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Kasetle genel başkan olanlar şimdi kasetle siyaseti yönlendirerek Türkiye’nin rotasını değiştirmeye, güçlü büyük Türkiye’yi engellemeye çalışıyorlar” dedi.

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, bugün Ataşehir’de sahaya inerek vatandaşla buluştu. Ataşehir’de fabrika ve iş yeri ziyaretlerinde bulunan Turan, çalışanlarla ve işyeri sahipleriyle sohbet etti. Ziyaretlerin ardından Turan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı ve yaklaşan seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Çirkin yöntemlerle siyaseti yönlendirmeye çalışanlar aziz milletimizin tokadıyla 14 Mayıs’ta bir kez daha kendilerine geleceklerdir”

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, “14 Mayıs tarihi bir seçim olacak. Bu seçimi içeriden ve dışarıdan etkilemek isteyenler var. Milletimizin iradesine ipotek koymak ve onu yönlendirmek içi her türlü kayıt dışı yöntemlere başvuranların olduğunu görüyoruz. Bu milletimizin gözünden de kaçmıyor, milletimiz her şeyin farkında. Kasetle genel başkan olanlar şimdi kasetle siyaseti yönlendirerek Türkiye’nin rotasını değiştirmeye, güçlü büyük Türkiye’yi engellemeye çalışıyorlar. Sayın İnce zaten kendisine karşı yaklaşık 45 gündür sürdürülen linç kampanyalarına uzun uzun değindi ve adaylıktan öyle çekildi. Çekilirken de hem FETÖ’cülerin hem de PKK’cıların 45 gündür içerideki, masanın adayının taraftarlarıyla birlikte kendilerine yönelik nasıl bir linç kampanyası yürüttüklerini söyledi. Açık bir şekilde de çekilmek zorunda kalmalarının gerekçesini kamuoyuyla paylaştılar. Çekilmek zorunda kalanların sözleri yeterlidir. Kişinin beyanı asıldır. Çekilmek zorunda kalan odur. O da neden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu çirkin yöntemlerle siyaseti yönlendirmeye, manipüle etmeye ve dizayn etmeye çalışanlar inşallah aziz milletimizin tokadıyla 14 Mayıs’ta bir kez daha kendilerine geleceklerdir. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyen hem dış mihraklar hem de içerideki iş birlikçileri ellerindeki bütün mühimmatları kullanıyorlar, her türlü ahlak dışı yöntemlere başvuruyorlar ve böylelikle Türkiye’yi durdurmaya çalışıyorlar” dedi.