AK Parti Milletvekili adayları, 1 Mayıs'ta kağıt toplayıcılarla kahvaltıda buluştu

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları Orhan Narin ve Emre Ustaosmanoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda kağıt toplayıcılarıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 2’inci Bölge Milletvekili Adayları Orhan Narin ve Emre Ustaosmanoğlu saha çalışmalarına Fatih’te devam ettiler. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda kağıt toplayıcılarıyla bir araya gelen milletvekili adayları emekçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

“İşçi hak ve hürriyetlerinin AK Parti hükümetlerinin zamanında verildi”

Hak ve hürriyetlerin AK Parti hükümetleri zamanında insanlara teslim edildiğini ifade eden AK Parti İstanbul 2’inci Bölge Milletvekili Adayları Orhan Narin, “Bugün Fatih’te Mevlana Kapı Mahallemizdeyiz. Burada geçimini kağıt toplayarak sürdüren arkadaşlarımızla kahvaltı yaptık. Onlarla bir araya gelerek, onları dinledik. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı birlikte kutlamış olduk. İşçi hak ve hürriyetlerinin AK Parti hükümetlerinin zamanında verildiğini kendilerine anlattık. Aslında sadece bu değil, geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok hak ve hürriyetinin AK Parti hükümetleri zamanında insanlarımıza teslim edildiği ifadelerini insanlarımızla paylaştık. 1 Mayısla bu ülke zamanında çok kötü günler geçirdi. Belli noktalara taşıdılar ama aslıda olayın öyle olmadığını biz onlara bugünü tatil ederek dahi AK Parti hükümetleri sağlamıştır. İnşallah bundan sonraki hak ve hürriyetlerin teslimi ve temini de bizim hükümetlerimizde olacaktır” dedi.

20 yıl sonra hala insanların teveccühünün AK Parti’den yana olduğunu belirten Narin, “AK Parti zaten iktidardı, halen birinci parti. 20 yıl sonra hala insanların teveccühü AK Parti’den yana. Sadece merkezi yönetimde değil yerel yönetimlerde de öyle. Bugün içerisinde olduğumuz Fatih’te bile 5 dönemdir AK Parti belediyeciliği var. Bu milletin teveccühü boşa olamaz. İnşallah önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan olarak göreceğiz” diye konuştu.

“Bugünün anlam ve önemine istinaden de bazı konuşmalar yaptık”

Güzel bir buluşma olduğunu, bugünün anlam ve önemine istinaden de bazı konuşmalar yaptıklarını belirten AK Parti İstanbul 2’inci Bölge Milletvekili Adayı Emre Ustaosmanoğlu, “Bu sabah bizim için de çok güzel bir sabah oldu. AK Parti Fatih İlçe Teşkilatımızla birlikte karton toplayıcı birlikte kahvaltı yapmış olduk. Ardından çok güzel sohbet ettik. Çok memnun kaldıklarını gördük. Bizim herkesle bir araya gelme gayretimiz var. Güzel bir buluşma oldu, bugünün anlam ve önemine istinaden de bazı konuşmalar yaptık. Sıkıntılarını, ihtiyaçlarını dinledik” ifadelerini kullandı.

“Allah nasip olursa AK Parti’nin kazanmasını istiyoruz”

AK Parti’nin kazanmasını istediklerini ve milletvekili adaylarına taleplerini ilettiklerini söyleyen Hakan Bılavtan, “Her şey iyi olacak inşallah. Allah nasip olursa AK Parti’nin kazanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız tekrar aynı olsun. Kağıtçılardan garip olanlar var içerimizde onların dertlerini söyledik. Onlar da taleplerimizi iyi dinlediler” dedi.