AK Parti Milletvekili Adayları Büyükçekmece esnafı ile buluştu

AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları Halis Dalkılıç ve Prof Dr. Cüneyt Yüksel Büyükçekmece’de esnaf ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul 1. 2. Ve 3. Bölge milletvekili adayları ile gece gündüz demeden vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Büyükçekmece’de AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları Halis Dalkılıç ve Prof Dr. Cüneyt Yüksel esnaf ve fabrika ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen vekiller AK Parti’nin yaptığı hizmetleri ve savunduğu davayı anlattı. Çalışanlardan güven oyu alan milletvekili adayları gün boyu vatandaşlarla buluşma programları devam ediyor.

“Biz sadece milletimizin dediğine bakıyoruz”

Büyükçekmece’de esnaf ve fabrika ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, “ 21 yıl önce bir hayal kurmuştuk. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu hayallerimizi gerçekleştirdik. Artık seçime günler değil saatler kaldı. Biraz önce hesapladım seçime yaklaşık 200 saat kaldı. İstanbul’un her gün bir ilçesinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz sadece milletimizin dediğine bakıyoruz. Biden ne dedi, kandilden talimat alanların Türkiye’yi nasıl huzursuz etmeye çalıştıklarına bakmıyoruz. Pandemi’de Dünyanın büyük ülkeleri hastalarına bakamazken, biz sağlık altyapımız ile birlikte örnek bir çalışma yaptık. Hatta biz o ülkelere solunum cihazı ve maske yolladık” diye konuştu.

“Önümüzdeki 50 yılın nasıl olacağının seçimidir”

Batı medyasının Türkiye’deki seçimleri manipüle etmek için ellerinden gelenleri yapmaya çalıştığını ifade eden AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Prof Dr. Cüneyt Yüksel, “ Batı medyası Türkiye’deki seçimleri karalamak istiyor. Ekonomist dergisinin kapağına baktığımız zaman bir tarafta bölünmüş bir bayrak olduğunu görüyorsunuz. Ben bu bayrak hassasiyetine özellikle dikkat çekmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerine giderken gerçekten vatandaşlarımız bu seçimin önemini biliyor. Bu sadece 5 yıllığına milletvekili seçimi veya sadece cumhurbaşkanı seçimi değil. Önümüzdeki 50 yılın nasıl olacağının seçimidir. Vatandaşlarımız bu seçimde bunu seçmiş olacaklar ve bunun bilincindeler” diye konuştu.