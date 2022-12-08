AK Parti Milletvekili Atabek: 'RTÜK, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır'

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır. RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde görüşülen RTÜK ilgili değerlendirmelerde bulundu. RTÜK’ün milli güvenlikten taviz vermemek, terör propagandasına asla müsaade etmemek gibi kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Atabek, “RTÜK, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır. RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır” ifadelerini kullandı.

“2023 ve 2053 hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek lisanslama çalışmalarını hızla tamamlayarak emsallerine fark atmıştır”

RTÜK’ün geleneksel medyanın değerini bildiğini belirten Atabek, “Bir yandan onların yeni gelişmelere ayak uydurması için rehberlik ederken, diğer yandan da dijital medya düzenine ilişkin düzenleme ve denetleme faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. RTÜK, bu konuda, dünya lideri Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 ve 2053 hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek lisanslama çalışmalarını hızla tamamlayarak emsallerine fark atmıştır” dedi.

“Daha önce Yasa ve yönetmelik dışı olan dijital yayıncılık alanı artık kayıt dışı değildir”

Kısa süre içinde yayıncı şirketlerin Türkiye’ye güvenerek yatırım yaptığını iddia eden Atabek, “Daha önce Yasa ve yönetmelik dışı olan dijital yayıncılık alanı artık kayıt dışı değildir. Lisanslama öncesinde tek kuruş vergi vermeyen Türkiye’de abone sayıları 5 milyonu geçen, dev uluslararası kuruluşlar artık idari ve mali sorumluluk altındadır. Daha önce hukuki karşılığı da bulunmayan bu platformlar şimdi tıpkı geleneksel medya gibi yargı denetimine açıktır” ifadelerine yer verdi.

“RTÜK gelişen teknolojiyle dijital okuryazarlığa dönme anlayışında”

Atabek, RTÜK’ün gelişen teknolojiyle dijital okuryazarlığa dönme anlayışında olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol imzalayan RTÜK, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve ailelere yönelik olarak gerçekleştirilen Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştaylarında da farkındalık faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Kısacası, RTÜK hem dijital medya düzenine ilişkin aksiyon alırken hem de çocuk ve gençlerimizin korunmasına yönelik olarak yoğun gayretler göstermektedir.”