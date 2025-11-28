Ak Parti'nin Büyükçavuşlu İletişim Bürosu Hizmete Açıldı

Açılışta konuşan İlçe Başkanı Barlas, hedeflerinin Silivri’nin her mahallesinde halkın kolaylıkla ulaşabileceği, kapısı her zaman açık ve çözüm odaklı irtibat noktaları oluşturmak olduğunu belirtti.



“Silivri’miz için sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız ve ilçemizin daha güçlü bir geleceğe yürümesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyen Barlas, yeni iletişim bürosunun Büyükçavuşlu halkına hayırlı olmasını diledi.



AK Parti teşkilatı, yeni büro ile birlikte bölgede hem parti çalışmalarının hem de vatandaşla temasın daha sistemli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.