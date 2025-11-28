Ak Parti'nin Büyükçavuşlu İletişim Bürosu Hizmete Açıldı
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Büyükçavuşlu'daki yeni İletişim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Kadın Kolları Başkanı Fatma Karakoç Meto ve teşkilat mensupları katıldı.
Açılışta konuşan İlçe Başkanı Barlas, hedeflerinin Silivri’nin her mahallesinde halkın kolaylıkla ulaşabileceği, kapısı her zaman açık ve çözüm odaklı irtibat noktaları oluşturmak olduğunu belirtti.
“Silivri’miz için sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız ve ilçemizin daha güçlü bir geleceğe yürümesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyen Barlas, yeni iletişim bürosunun Büyükçavuşlu halkına hayırlı olmasını diledi.
AK Parti teşkilatı, yeni büro ile birlikte bölgede hem parti çalışmalarının hem de vatandaşla temasın daha sistemli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.