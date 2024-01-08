AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum seçim çalışmalarının startını Eyüpsultan'da verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Eyüpsultan’da başladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, "Tecrübemizi birikimimizi İstanbul’a aktaracağız, iş üreteceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Eyüpsultan’da start verdi. Sabah saat 06.30’da Eyüpsultan Meydanı’na gelen Murat Kurum’u coşkulu bir kalabalık karşıladı. Kurum, sabah namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı. Kurum daha sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurum, sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıttı. Kurum bu sırada, "Dualarla başlayacağız dualarla bitireceğiz. Her zaman milletin yanında olacağız. Hep milletimizin biz zor gününde yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Milletimizle el ele gönül gönle bu süreci yürüteceğiz. aylardır çalışmalar saha araştırmaları yapıyoruz" dedi.

"Tecrübemizi birikimimizi İstanbul’a aktaracağız, iş üreteceğiz ve hep vatandaşımızla birlikte olacağız"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ardından İstanbul’da sürecin nasıl işleyeceğine yönelik bir soru üzerine Kurum, "Takip ettik not aldık. Uzman arkadaşlarla süreci değerlendirdik. Ulaşım, deprem riski, kentsel dönüşüm sosyal donatı eksiği, yeşil alan eksiğinin giderilmesiyle ilgili ilgili çalışmalar yapacağız. Biz ecdadın torunları olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla hep birlikte inşa edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkese sarılacağız. 16 milyonun kardeşi olacağız. 16 milyonun ağabeyi, yeri gelecek abi, evdeki muradı olacağız ve hep birlikte aynı anlayışla inşallah çalışacağız. Koşturacağız eminiz ki İstanbul’un kaybolan bu 5 yılını çok çalışarak çok üreterek tüm ekibimizle tüm arkadaşlarımızla mücadele ederek hızlı bir şekilde acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte proje tanıtımlarımız olacak. İstanbul ile ilgili çalışmalarımızı İstanbullu kardeşlerimize paylaşacağız. Zaten onlar bizi biliyorlar hem bakanlık dönemimizdeki hem de genel müdürlük dönemimizdeki birikimle geleceğiz. Oradaki tecrübemizle geleceğiz. Ve o tecrübeyi o birikimi buraya aktaracağız, iş üreteceğiz ve hep vatandaşımızla birlikte olacağız" dedi.

Daha sonra partililerle birlikte fotoğraf çekilen Murat Kurum, basın mensuplarına simit dağıttı. Eyüpsultan esnafını da ziyaret eden Kurum, daha sonra alandan ayrıldı.