AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı Çetin: '5 yılda 170 esere imza attık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Pursaklar Belediye Başkan adayının Ertuğrul Çetin olduğunu açıkladı. Adaylığı hakkında konuşan Çetin, “5 yılda 170 tane birbirinden kıymetli esere imza attık. Yarından tezi yok 67 gün kapı kapı gezeceğiz” dedi.

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, AK Parti’nin de Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları Ankara ATO Congresium’da düzenlenen görkemli törenle açıkladı. Yüzlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i yeniden aday gösterdi.

“Yaptığımız çalışmalar ile gençlerimize ulaşmayı başardık”

Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, son 5 yılda önemli hizmette bulunduklarını söyledi. Yapılan hizmetlerin gerçekçi bir belediyecilik içerisinde yapıldığına dikkati çeken Çetin, “5 yıldız hizmet ediyoruz. Bu hizmetimiz esnasında reel belediyecilik peşinde koştuk. Bir taraftan şehrin inşasını düşünürken diğer taraftan insanlarımızın, gençlerimizin ihyası için çalışmalar yaptık. Kültür ve sanatta yaptığımız çalışmalar ile gençlerimize ulaşmayı başardık” diye konuştu.

“5 yılda 170 tane esere imza attık”

Pursaklara yapısal hizmetler kazandırdıklarını belirten Çetin, “5 yılda 170 tane birbirinden kıymetli esere imza attık. Yarından tezi yok 67 gün kapı kapı gezeceğiz” ifadesini kullandı.

Çetin, yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart akşamı Ankara Büyükşehir Belediyesini ve Pursaklar Belediyesini hizmet belediyeciliği buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.