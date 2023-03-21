AK Parti'nin yeni ilçe başkanı Ekrem Pamuk oldu

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Mutlu Bozoğlu’nun 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul 3.Bölgeden milletvekili aday adayı olmak için bu görevinden istifa etmesi üzerine İlçe Başkanlığı görevini tüzük gereği Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Serkan Aydın vekaleten devralmıştı.

Bugün Partisinin il başkanlığı tarafından davet edilen Ekrem Pamuk’a yeni görevi tevdi edildi.

