AK Parti, özel gereksinimli çocuklar için program düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelmek adına iftar yemeği programı düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Sosyal İşler Birimince özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmek adına iftar programı düzenlendi. Programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de katıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım program esnasında yaptığı konuşmada, “Bizim medeniyetimiz, kültürümüz bu. Bir bütünlük açısından düşündüğümüzde birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın en güzel örneği budur. Bu iftar yemeğinin örnek olmasını diliyorum. İftar soframıza katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.