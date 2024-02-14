AK Parti sahada aktif çalışmalar içinde

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti sahada aktif çalışmalar içinde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’a, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, MHP İl Başkanı Talha Özkan ve AK Parti teşkilatı eşlik etti. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde simit ve peynir ikram eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşların taleplerini dinledi. Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ise, talepler doğrultusunda yapılacak çalışmalardan bahsetti.

MDK
MDK
MDK
MDK