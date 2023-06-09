AK Parti seçim sonrası ilk il yönetimi toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 28 Mayıs seçiminin ardından ilk il yönetimi toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti seçim sonrası ilk il yönetimi toplantısını gerçekleştirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 28 Mayıs seçiminin ardından ilk il yönetimi toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında il binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yıldırım, “Seçim döneminde verdiğiniz çabalardan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma heyecan, gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum. Durmak yok sıra yerelde” dedi.