AK Parti, şehit ailesini ziyaret etti
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ve belediye başkanları Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden birisi olan Yenişehirli Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, İl başkan yardımcıları, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve beraberindeki heyete Yenişehir Belediye başkanı Ercan Özel eşlik etti.
İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyet, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’ndeki baba evine geldi. Şehit evinde emekli matematik öğretmeni baba Ahmet Uslu’ya taziyelerini ileten Başkan Gürkan şehit ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.
Şehitler için yapılan dua sonrası gelen heyet ilçeden ayrıldı.