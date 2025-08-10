AK Parti Silivri, AK Nokta Programıyla Sahilde Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Sahili’nde AK Nokta Programı

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, “AK Nokta” programıyla vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Sami Barlas, Kadın Kolları Başkanı Fatma Karakoç Meto, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Yakup Akbıyık ve teşkilat mensuplarının katıldığı program, Silivri Sahili’nde gerçekleştirildi.

Hedefler Paylaşıldı, Üyelikler Artıyor

Standı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden teşkilat üyeleri, partinin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Program kapsamında yeni üyeler partiye katılırken, AK Parti’nin büyüme kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

“İstanbul’u Daha Güçlü Yarınlara Taşıyacağız”

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, “Her mahallesinde ayrı bir hikâye barındıran İstanbul’umuzu, hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız” dedi.