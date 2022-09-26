AK Parti Silivri 'Akademi İstanbul'u tamamladı

Düzenlenen programa İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti İl başkan yardımcısı Ahmet Kaan, Çatalca İlçe başkanı Yusuf Arslan, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner olmak üzere parti yöneticileri katıldı.

Programla ilgili olarak “tüm katılımcılara ve konuşmacılara çok teşekkür eden Başkan Bozoğlu “İstanbul teşkilatları olarak; tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.