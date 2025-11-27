Ak Parti Silivri'de Halk Günü Buluşmaları Düzenli Olarak Sürüyor
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Halk Günü' programını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Sami Barlas'ın başkanlık ettiği buluşmada, vatandaşların sorunları, talepleri ve önerileri dinlendi.
Barlas’a toplantılarda ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik ederek başvuruların takibi ve değerlendirilmesine destek veriyor. Parti yönetimi, halk günü uygulamasını düzenli ve istikrarlı şekilde sürdürerek vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya devam ettiklerini ifade ediyor.
Halk günü buluşmaları her salı günü randevu gerektirmeden yapılmaya devam ediyor.
Etkinlik Detayları
???? Her Salı (Randevusuz)
⏰ 14.00 – 17.00
???? AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı