AK Parti Silivri'den Çimento Fabrikası Tartışmalarına Net Açıklama

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, ilçede gündem olan çimento fabrikasıyla ilgili kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Barlas, çevreye zarar verecek her adımda halkla aynı hassasiyeti paylaştıklarını belirterek, bazı konuların çarpıtıldığını vurguladı.

"ÇED Gerekli Değildir" Raporu Süreci Bitirmez

Açıklamada, fabrikanın ruhsatının CHP’li Silivri Belediyesi tarafından verildiği ve süreç boyunca belediyeye çeşitli bağışlar yapıldığı ifade edildi. Mevzuat çerçevesinde “ÇED gerekli değildir” raporu verilmiş olabileceğini belirten Barlas, bu raporun doğanın korunması açısından nihai karar olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

"Yeşil Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm" Vurgusu

AK Parti’nin “Yeşil Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm” vizyonunun sadece bir slogan olmadığını, gelecek nesillere bırakılacak büyük bir miras olduğunu vurgulayan Barlas, “Bu vizyonu hayata geçirirken doğayı hiçe sayan hiçbir anlayışa göz yummayız” dedi.

Siyaset Üstü Duruş Çağrısı

Tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara çağrıda bulunan Barlas, Silivri’nin geleceği söz konusu olduğunda siyasetin üstünde bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilimsel veriler ve doğru bilgi ışığında hareket edilmesi gerektiğini belirten Barlas, "Halkımızın endişelerini görmezden gelen değil, çözüme kavuşturan bir yaklaşımı hep beraber ortaya koyalım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını “Silivri bizim ortak evimizdir. Ne ben ne de partim bu evin zarar görmesine asla izin vermeyecektir” sözleriyle tamamlayan Sami Barlas, kamuoyuna saygılarını iletti.