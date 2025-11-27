Ak Parti Silivri'den Girel Ailesi'ne Ziyaret

Ziyarette aile bireyleriyle tek tek sohbet eden teşkilat heyeti, Girel Ailesi’nin talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Silivri’nin genel durumu, mahalledeki ihtiyaçlar ve vatandaşların sorunları üzerine karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, toplumun her kesimiyle düzenli olarak bir araya gelme, doğrudan vatandaşın sesine kulak verme anlayışını sürdürüyor. Ziyaretin son derece verimli bir istişare ortamında geçtiğini ifade eden teşkilat yöneticileri, ailelerin görüş ve katkılarının çalışmalarında önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti.

Girel Ailesi’nin misafirperverliğine teşekkür eden teşkilat heyeti, Silivri’de birlik, beraberlik ve dayanışma kültüsünün güçlenmesine katkı sunan tüm hemşehrilerine şükranlarını iletti.