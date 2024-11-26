AK Parti Silivri'den İlçe Milli Eğitim Müdürüne Anlamlı Ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ve teşkilat mensupları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat’ın eğitime olan katkıları ve öğretmenlere verdiği destekler için teşekkür eden Başkan Pamuk, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim, geleceğimizin teminatı. Bu anlamda fedakar öğretmenlerimizin ve onların destekçisi olan yöneticilerimizin rolü çok kıymetlidir. İlçemizdeki eğitime sunduğu katkılardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İbrahim Hakkı Damat’a teşekkür ediyorum. Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”