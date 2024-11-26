AK Parti Silivri'den Öğretmenler Günü Ziyareti

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ve teşkilat mensupları, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Can Dağaşan ve özel bireylerin gelişiminde emek veren öğretmenleri ziyaret etti.

Pamuk, öğretmenlerin özel eğitimli bireylerin gelişim yolculuğunda gösterdikleri özveri ve sevgiye dikkat çekerek, “Öğretmenlerimiz, yalnızca bireylerimizin değil, toplumumuzun geleceğine de katkı sağlıyor. Onların emeği her türlü takdiri hak ediyor,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, öğretmenlerin bireylerin hayatlarına dokunarak geleceğe umutla bakmalarını sağlayan önemli bir role sahip oldukları vurgulandı. Ekrem Pamuk, öğretmenlerin sabır ve kararlılıkla geleceği şekillendiren bir ışık olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.