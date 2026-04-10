AK Parti Silivri'den Polis Haftası'nda anlamlı ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve beraberindeki teşkilat mensupları, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla emniyet birimlerini ziyaret etti. Program kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkez Amirliği’nde görev yapan polislerle bir araya gelindi.

Emniyet teşkilatına teşekkür mesajı

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya başta olmak üzere görev yapan tüm emniyet personelinin Polis Haftası kutlandı. Görüşmelerde, kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilçede huzurun temini adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan polis teşkilatına teşekkür edildi. Açıklamada, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarının toplumun güvenliği açısından büyük değer taşıdığı vurgulanarak, görevlerinde başarı ve kolaylık temennisinde bulunuldu.



Polis Haftası vesilesiyle dayanışma vurgusu

Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretin, emniyet teşkilatına verilen desteğin ve kurumsal dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi. AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, kamu düzeni ve toplumsal huzur için görev yapan tüm polislerin her zaman yanında olduklarını belirtti.