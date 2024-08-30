AK Parti Silivri İlçe Başkanı Pamuk'tan 30 Ağustos Mesajı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Pamuk, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer, sadece vatanımızı düşman işgalinden kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasını sağlamıştır," diyen Pamuk, 30 Ağustos'un vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler ile gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Pamuk, "Bu vesileyle, tüm milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.