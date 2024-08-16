AK Parti Silivri İlçe Başkanı Pamuk'tan Önemli Açıklamalar

Ekrem Pamuk, AK Parti'nin 23 yıldır her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini ifade ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhur İttifakı'na yönelik manipülasyon girişimlerinin boş olduğunu belirtti. Pamuk, "Cumhur İttifakı'nın paydaşları, her zaman ortak payda olan millete hizmet için bir arada olmuş ve olmaya devam etmektedir" dedi.

Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde, Silivri'de Cumhur İttifakı'nın izdüşümü olarak MHP İlçe Başkanlığı ve Volkan Yılmaz ile birlikte Silivri'ye hizmet ettiklerini vurguladı. Hükümetin ve bakanlıkların desteğiyle Silivri'ye kazandırılan büyük projelerin altını çizen Pamuk, son beş yılda ilçeye kazandırılan projelerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

- D-100 Karayolu Silivri Geçiş Projesi: Ulaştırma Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucunda tamamlanarak hizmete açılmıştır.

- Tarihi Mimar Sinan Köprüsü Restorasyonu: Tamamlanarak halkın hizmetine açılmıştır. Açılışa bizzat dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu katılmıştır.

- Tarihi Kısa Köprü: Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ihalesi ile 2018 yılında başlatılmış ve Silivrili hemşerilerin hizmetine açılmıştır.

- İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası: Cumhuriyet Mahallesi’nde toplam inşaat alanı 2.755,84 m² olarak inşa edilerek hizmete başlamıştır.

- İlçe Jandarma Binası: Mimar Sinan Mahallesi’nde, toplam inşaat alanı 6.070,25 m² olan alana inşa edilerek hizmete başlamıştır.

- Selimpaşa Polis Merkezi: Selimpaşa Mahallesi’nde 1.261 m² alana inşa edilerek hizmete başlamıştır.

- Değirmenköy Stadı: Değirmenköy Mahallesi’nde 17.170 m²’lik alana 1000 kişilik stat tamamlanarak hizmete açılmıştır.

- Olimpik Yüzme Havuzu: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

- Silivri Millet Bahçesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 46.226 m² alana sahip proje tamamlanarak hizmete açılmıştır.

- Hükümet Konağı: Tamamlanarak hizmete açılmıştır.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı Binası: Tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Pamuk, Silivri'ye kazandırılan bu projelerin ilçeye büyük değer kattığını ve hükümetin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerle de Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bu hizmetlerin ve projelerin Cumhur İttifakı'nın başarısının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Pamuk, "Cumhur İttifakı’nın birliğinden rahatsız olan bir kesim, fitne ve nifak yaymaya çalışıyor. Ancak biz boş laf değil, hizmetleri konuşalım diyoruz" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Pamuk, 23. yılında AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak millete hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Bu birlik ve beraberlik, bu hizmet aşkı birilerini rahatsız etmeye devam edecektir" dedi.