AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas'tan MHP İlçe Teşkilatına Ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. MHP İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleşen buluşmada, siyasi iş birliği, ortak değerler ve ilçeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Nazik ev sahipliklerinden dolayı MHP İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve ekibine teşekkür eden Başkan Sami Barlas, “Silivri için hep birlikte ortak bir mücadele veriyoruz. Daha güçlü bir gelecek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

MHP İlçe Başkanı Hakan Bakmaz da ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.