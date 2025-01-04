AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Kongre Öncesi Toplantısını Gerçekleştirdi
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, 8. Olağan İlçe Kongresi öncesinde değerlendirme toplantısını, İlçe Başkan Adayı Sami Barlas ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, 8. Olağan İlçe Kongresi öncesinde değerlendirme toplantısını, İlçe Başkan Adayı Sami Barlas ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, yaklaşan 8. Olağan İlçe Kongresi öncesinde önemli bir değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya İlçe Başkan Adayı Sami Barlas ve teşkilat mensupları katılım sağladı.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, İlçe Başkan Adayı Sami Barlas'ı tebrik ederek, “AK Parti Silivri 8. Olağan İlçe Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum,” dedi.
AK Parti teşkilatı, birlik ve beraberlik mesajları ile kongreye hazırlanıyor.