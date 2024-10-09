AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nda Önemli Ziyaretler
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, önemli ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan ile Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'na bir nezaket ziyaretinde bulundular.
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, önemli ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan ile Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’na bir nezaket ziyaretinde bulundular.
Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, "Nazik ziyaretlerinden dolayı kıymetli başkanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.