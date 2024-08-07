AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'ndan Dr. M. Ejder Batur'a Ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri ile birlikte İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. M. Ejder Batur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'ndan Dr. M. Ejder Batur'a Ziyaret
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Ziyaret sırasında İl Müdürü Dr. M. Ejder Batur'a yeni görevinde üstün başarılar ve kolaylıklar dileyen Ekrem Pamuk, misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Pamuk, "Kıymetli İl müdürümüze yeni görevinde üstün başarılar ve kolaylıklar diliyor, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" diyerek, Batur'un çevre ve şehircilik alanında yapacağı çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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