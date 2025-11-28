Ak Parti Silivri İlçe Başkanlığı'ndan Otogar Kavşağı Projesine Yerinde İnceleme

İlçe Başkanı Sami Barlas, projenin yalnızca bugünün trafik ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda Silivri’nin uzun vadeli ulaşım ve şehirleşme vizyonunu güçlendirecek kritik bir yatırım olduğunu vurguladı.

15 Aralık’ta açılışı planlanan Otogar Kavşağı’nın, D100 üzerindeki araç akışını rahatlatacağı ve şehir içi trafiğini önemli ölçüde düzenleyeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, kısa bir sürede başlanacak Tuzla Deresi düzenleme çalışmaları ile Bölge Trafik Köprüsü projesinin, Silivri’nin altyapısını daha modern, dayanıklı ve güvenli bir yapıya kavuşturacağı kaydedildi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Silivri’ye kazandırılan her yatırımın yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.