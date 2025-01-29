AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Yeni Yönetim Kadrosunu Tanıttı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’ın liderliğinde oluşturulan yeni yönetim kadrosu açıklandı. Yönetim ekibi, çeşitli birim başkanlıkları ve komisyon üyeleriyle birlikte, ilçede önemli hizmetler sunmaya hazırlanıyor. İlçe Başkanı Sami Barlas, ekip ruhuyla hareket ederek Silivri halkına en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

İlçe Başkanı Sami Barlas’ın önderliğinde görev alacak birim başkanlıkları şu şekilde belirlendi:

Fatih Kaya: Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı

Orhan Koç: Teşkilatlanma Birim Başkanı

İrem Naz Aslan: Seçim İşleri Birim Başkanı

Yeşim Çakır: Tanıtım Medya Birim Başkanı

Yıldız Arslan Demirci: Sosyal Politikalar Birim Başkanı

Yasin Gören: Yerel Yönetimler Birim Başkanı

Yasin Danış: Ekonomi İşleri Birim Başkanı

Rıdvan Yaman: Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı

Salih Usta: Mali ve İdari İşler Birim Başkanı

Nurcan Yıldırım: Sekreterya Birim Başkanı

Komisyon üyeleri arasında ise Mahmut Kızılateş, Fatih Maşalacı, Yıldız Aydın Zık, Mustafa Çolakoğlu, Ömer Kurtarmış ve Atacan Özdemir gibi isimler yer alıyor.

