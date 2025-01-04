AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongre Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sami Barlas, dün akşam parti toplantısının ardından, AK Parti Geçmiş Dönem Silivri İlçe Başkanı, 24, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkan Vekili olan Tülay Kaynarca’yı ziyaret etti. Barlas, ziyarette kongre süreci ve teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Sami Barlas, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “AK Parti Geçmiş Dönem Silivri İlçe Başkanımız, TBMM 24, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Tülay Kaynarca’yı ziyaret ederek 8. Olağan İlçe Kongremiz hakkında istişarede bulunduk. Kıymetli Başkanıma misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Ziyaret, teşkilat içindeki dayanışmanın ve sürecin ortak akıl ile yürütüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı’nın kongreye ilişkin çalışmaları önümüzdeki günlerde de hızla devam edecek.