AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'ndan Espressolab'e Destek Ziyareti
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, iftar programının ardından Silivri AVM'de hizmet veren yerli kahve zinciri Espressolab'i ziyaret etti.
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'ndan Espressolab’e Destek Ziyareti
Barlas: “Yerli ve Milli”
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, iftar programının ardından Silivri AVM’de hizmet veren yerli kahve zinciri Espressolab’i ziyaret etti. Programa, Silivri Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve MHP Silivri önceki dönem İlçe Başkanı Zafer Yalçın da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına rağmen, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, teşkilat üyeleri kahvelerini Espressolab’de içti. Sami Barlas, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve Milli” ifadelerine yer verdi.