AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, Silivri Ordulular Derneği'nde Hemşehrileriyle Buluştu

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Silivri Ordulular Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Şenel Çatanak ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı programda, bölgedeki vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirildi. Etkinlikte, yerel ve ulusal gündem üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Pamuk ve Milletvekili Üçüncü, dernek üyelerinin taleplerini dinledi. Pamuk, misafirperverlikleri için Şenel Çatanak ve dernek yönetimine teşekkür etti.