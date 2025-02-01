AK Parti Silivri İlçe Teşkilati Şubat Ayi Meclis Grup Toplantisini Gerçekleştirdi

Toplantıda, ilçenin geleceğine yönelik atılacak adımlar ve belediye meclisinde ele alınacak konular değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçe Başkanımız Sayın Sami Barlas’ın başkanlığında, Meclis üyelerimizle bir araya gelerek Şubat ayı Silivri Belediye Meclisi için grup toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizin geleceği adına önemli adımlar atmaya ve Silivri’mizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, ilçenin gelişimi için yürütülen projeleri hız kesmeden sürdüreceklerini ve belediye meclisinde de bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

