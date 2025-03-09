AK Parti Silivri Kadın Kolları, 8 Mart'ta İftar Programında Buluştu
AK Parti Silivri Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe teşkilat binasında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
AK Parti Silivri Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin’in öncülüğünde gerçekleştirilen programa, parti üyeleri ve çok sayıda kadın katılım sağladı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftarda konuşan Başkan Şahin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle teşkilat binamızda kadınlarımızla birlikte iftar yaptık. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.
Programa katılan kadınlar, hem Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmanın hem de Kadınlar Günü’nü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.