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- AK Parti Silivri Kadın Kolları'nda Görev Değişimi: Başkanlığa Fatma Karakoç Meto Atandı
AK Parti Silivri Kadın Kolları'nda Görev Değişimi: Başkanlığa Fatma Karakoç Meto Atandı
Sami Barlas: 'Sevnur Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz, yeni başkanımıza başarılar diliyoruz'
AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nda yeni bir dönem başladı. Parti teşkilatından yapılan resmi açıklamayla, Kadın Kolları Başkanlığı görevine Fatma Karakoç Meto’nun atandığı duyuruldu.
Görevi devreden önceki başkan Sevnur Şahin’e teşekkür eden AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, değişimi şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:
“AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Sn. Fatma Karakoç Meto atanmıştır. Görevi devreden başkanımız Sevnur Şahin’e özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Silivri’miz ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”
Yeni başkan Fatma Karakoç Meto’nun, kadın kolları çalışmalarında aktif bir dönem geçirmesi bekleniyor.