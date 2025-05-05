AK Parti Silivri Kadın Kolları'nda Yeni Mahalle Başkanları atandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen teşkilatlanma çalışmaları kapsamında, mahalle başkanları atamaları gerçekleştirildi. Silivri'de de üç mahalleye kadın mahalle başkanları atandı.

Atamalarla ilgili açıklama yapan AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, şu ifadeleri kullandı:“AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ve İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer öncülüğünde; mahalle teşkilatları, AK davamızın sahadaki en güçlü hafızası, milletimizle aramızdaki en sağlam gönül köprüsüdür. Mahalle mahalle, ev ev dolaşarak davamızı anlatan, AK Parti'nin gönül seferberliğini omuzlayan tüm mahalle başkanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.”

Yeni görevlendirmelere göre:

• Gülhan Sarıkazal Kavaklı Mahallesi,

• Handan Arslantaş Pirimehmetpaşa Mahallesi,

• Hamiyet Özdil ise Cumhuriyet Mahallesi Kadın Kolları Mahalle Başkanı olarak atandı.

Başkan Sevnur Şahin, atamaların Silivri teşkilatı için hayırlı olmasını dileyerek, yeni mahalle başkanlarına başarılar diledi.