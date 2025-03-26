AK Parti Silivri Kadın Kolları'ndan Gönül Sofrası Buluşması

AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin’in öncülüğünde düzenlenen iftar programında, teşkilat üyeleri ve komşu esnaf kadınlar aynı sofrada buluştu. İl koordinatörü Habibe Çiftcioğlu’nun da katılım sağladığı programda, Ramazan ayının manevi iklimi sevgi ve muhabbetle yaşatıldı.

Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin yaptığı açıklamada, “Bu akşam gönül soframızı il koordinatörümüz Habibe Çiftcioğlu’nun katılımı ile kadın kolları teşkilatımız ve komşu esnaf kadınlarımızla sevgiyle, muhabbetle kurduk. Gönülden gönüle bir yol var ve biz o yollara girmek için revan olduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.