AK Parti Silivri Teşkilatı 24. Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi
AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü, Silivri'de düzenlenen vefa buluşmasıyla kutlandı.
AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü, Silivri’de anlamlı bir vefa buluşmasıyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 24 yıl önce başlayan siyasi yürüyüşün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemek organizasyonunda, Kurucu Kurul üyeleri, geçmiş dönem 3 kademe ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları bir araya geldi.
Programa İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kilik ve Rıfat Kutlu, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan ve yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Nice zorlukları aşarak bugünlere gelen AK Parti’miz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yarınlara emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Vefa unutmamak, unutturmamaktır” ifadelerini kullandı.
Kutlama, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, geçmişten bugüne emeği geçenlere teşekkürlerin sunulduğu samimi bir atmosferde sona erdi.