Ak Parti Silivri Teşkilatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınları Unutmadı

Silivri’nin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara çiçekler verilerek onların toplumdaki önemli rolüne vurgu yapıldı. Kadınların gücünün Türkiye’nin geleceği için büyük bir değer taşıdığını belirten İlçe Başkanı Sami Barlas, “Onların gücüyle daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.” dedi.

Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin ise kadınların toplumsal hayatta, iş dünyasında ve aile içinde büyük sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Kadınlarımızın her alanda daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, kadınlara yönelik gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.