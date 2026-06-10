AK Parti Silivri Teşkilatı Gümüşyaka'da Bir Araya Geldi

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Gümüşyaka Mahallesi’nde teşkilat mensupları ve parti üyelerinin katılımıyla kapsamlı bir buluşma gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Sami Barlas’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, teşkilat çalışmaları masaya yatırılırken önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da değerlendirildi.

Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Özdemir, İl Türk Devletleri ile İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcıları Yasin Daldal ve Ali Yazar ile İl Teşkilat Komisyonu Silivri Sorumlusu Baki Korkusuz katıldı.

Programda konuşan parti yöneticileri, teşkilatların sahadaki çalışmalarının önemine dikkat çekerek vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Üyelerin talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, yerel ve genel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Her mahallemizde üyelerimizle buluşmaya, istişare kültürünü canlı tutmaya ve vatandaşlarımızın beklentilerini doğrudan dinlemeye devam ediyoruz. Gücümüzü teşkilatımızın samimiyetinden ve birlik ruhundan alıyoruz” ifadelerini kullandı.