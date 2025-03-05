AK Parti Silivri Teşkilatı 'İftara 5 Kala' Programında Vatandaşlara İftariyelik Dağıttı

Programa AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, İl Koordinatörü Mustafa Bayram, Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı da katıldı. İlçe teşkilatı üyeleriyle birlikte hareket eden ekip, iftar saatine kısa bir süre kala yolda olan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikram etti.

İftar dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet eden İlçe Başkanı Sami Barlas, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, “Bu mübarek ayda paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha yaşıyoruz. Teşkilatımızla birlikte, iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz,” dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.