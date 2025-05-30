AK Parti Silivri Teşkilatı, İstanbul'un Fethi ve Millet Bahçesi Açılışında Yerini Aldı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağladığı İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü ve Millet Bahçesi Açılış Programı’na katıldı.

Hem tarihi anma hem çevreci yatırım

AK Parti Silivri Teşkilatı, İstanbul’un Fethi gibi tarihi bir günün yıldönümünde bir araya gelirken, aynı zamanda Türkiye’nin çevre dostu yatırımları arasında öne çıkan Millet Bahçesi’nin açılışına da tanıklık etti. Tören boyunca birlik ve beraberlik mesajları veren Silivri heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarını coşkuyla takip etti.

Sami Barlas’tan birlik vurgusu

İlçe Başkanı Sami Barlas, program süresince teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada yer alarak, Silivri teşkilatının kenetlenmiş yapısını bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik sonrasında yapılan sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

> “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, İstanbul’un Fethi’nin 572. yılı ve Millet Bahçesi Açılışına, İlçe Başkanımız Sayın Sami Barlas ve teşkilat mensuplarımızla birlikte katıldık.”