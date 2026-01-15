Ak Parti Silivri Teşkilatı'ndan Malatyalılar Derneği'ne Ziyaret

Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Sami Barlas, binlerce yıllık tarihi, köklü medeniyet birikimi ve bereketli topraklarıyla Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olan Malatya’nın kültürünü, örf ve adetlerini Silivri’de yaşatan Malatyalı hemşehrilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Malatyalıların Silivri’de oluşturduğu kardeşlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Silivri Malatyalılar Derneği Başkanı İsmail Koçkan ve dernek üyeleriyle sohbet eden AK Parti heyeti, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.