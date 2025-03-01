Ak Parti Silivri Teşkilatı'ndan Teravih Sonrası Boza İkramı

Etkinliğe, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve ilçe yöneticileri de katıldı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılan etkinlikte, teşkilat mensupları vatandaşlarla sohbet ederek samimi bir ortam oluşturdu.

İlçe Başkanı Sami Barlas, bu tür etkinliklerin toplumun kaynaşmasına katkı sağladığını belirterek, “Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Teşkilat olarak her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya, bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya özen gösteriyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.