AK Parti Silivri Teşkilatından İstişare Mesajı: 'ilk Günkü Aşkla Devam'
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, daraltılmış danışma meclisinde teşkilatın yol haritasını masaya yatırdı.
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Daraltılmış İlçe Danışma Meclis Toplantısı, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, İl Sorumlusu Metin Kilik ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla yapıldı.
Toplantıda Silivri’nin öncelikli hizmet alanları ve teşkilat çalışmalarına dair kapsamlı istişarelerde bulunuldu. İlçe teşkilatı, yerel hizmetlerin verimliliği ile halkla temasın artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Katılımcılar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Silivri'nin yarınlarını daha güçlü kılmak için “ilk günkü aşkla” çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Toplantının sonunda birlik ve beraberlik mesajı öne çıkarken, yeni dönem hedefleri doğrultusunda teşkilatın sahada daha aktif olması gerektiği ifade edildi.