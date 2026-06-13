AK Parti Silivri Üye Buluşmalarını Büyükçavuşlu'da Sürdürdü

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nın mahalle bazlı sürdürdüğü üye buluşmaları Büyükçavuşlu Mahallesi’nde devam etti. Gümüşyaka’nın ardından düzenlenen programa teşkilat mensupları ve parti üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçavuşlu’da gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Özdemir, İl Teşkilat Komisyonu Silivri Sorumlusu Baki Korkusuz, AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi, Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı ile Büyükçavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Yeniköylü katıldı. Programda mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunulurken, teşkilat çalışmaları da değerlendirildi.

İstişare Kültürü Öne Çıktı

Toplantıda konuşan teşkilat yöneticileri, AK Parti’nin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, üyelerle gerçekleştirilen istişarelerin teşkilatın en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Mahallelerin ihtiyaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar da ele alındı.

“Güçlü Teşkilat, Ortak Hedefler”

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla gerçekleştirdiğimiz programımızda teşkilat mensuplarımız ve kıymetli üyelerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Güçlü teşkilat yapımız ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Üyelere Teşekkür Edildi

Programın sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, teşkilat içindeki dayanışmanın güçlenerek sürmesi temennisinde bulunuldu. AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nın önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de üye buluşmalarına devam edeceği öğrenildi.