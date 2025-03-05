AK Parti Silivri Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nın yürütme kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Sami Barlas başkanlığında ve İl Koordinatörü Mustafa Bayram’ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda, parti çalışmaları, teşkilat faaliyetleri ve gelecek döneme yönelik stratejik planlamalar ele alındı.

Başkan Sami Barlas, ilçe teşkilatının uyum içinde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik ruhuyla Silivri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Parti yetkilileri ise AK Parti’nin umut, icraat ve geleceğin adresi olduğunu belirterek, toplantının verimli geçtiğini ve belirlenen hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.