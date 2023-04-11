AK Parti SKM seçim startını verdi

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için kolları sıvadı, startı verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balıkesir muhtarlarına yönelik düzenlediği iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İftar programının ardından AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, il yönetim kurulu ve ilçe teşkilatları ile AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne (SKM) giderek 14 Mayıs seçimleri için bismillah diyerek çalışmalara başladı.

AK Parti Balıkesir Teşkilatı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine güçlü bir altyapı ve ekiple hazırlıklarının startını verdi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Balıkesir 28. Dönem Milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından yoğun bir çalışma temposuna girdi. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlar iftarının ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne (SKM) giderek çalışmalara başladı.

AK Parti Balıkesir bin 133 mahallede 3 bin 382 sandıkta seçim çalışmalarını başlattı

Türkiye Yüzyılı ve "Türkiye için hemen şimdi" diyerek çalışmalara başladıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, 20 ilçede, bin 133 mahallede, 3 bin 382 sandıkta seçimle ilgili gerekli planlamaları yaptıklarını ve 14 Mayıs’ta seçimleri güçlü bir şekilde kazanacaklarını söyledi.

Başaran: “14 Mayıs seçimlerine tam kadro hazırız”

Başkan Başaran yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın muhtarlarımız için düzenlemiş olduğu iftar programından sonra Seçim Koordinasyon Merkezimize gidip bismillah dedik ve tüm teşkilat olarak çalışmaya başladık. 20 ilçemiz, bin 133 mahallemiz, 3 bin 382 sandığımızla ilgili planladığımız tüm çalışmalarımızın startını verdik ve açılışını gerçekleştirdik. İlçe ilçe, sandık sandık, bina bina, mahalle mahalle, tüm Balıkesir’de tüm sandıklarımızda; sandık sorumlularımızla, görevlilerimizle, müşahitlerimizle, hem de tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte büyük bir heyecanla 14 Mayıs’a hazırlanıyoruz. AK Parti Balıkesir, seçimler için tam kadro hazır" dedi.

“Milletimizin iradesi için, seçimlerde tüm tedbirlerimizi aldık”

"Milletimizin iradesinin özgürce sandığa yansıması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diyen Başaran, "Seçim sonuçlarının da eksiksiz bir şekilde sonuçlara yansımasıyla ilgili tüm tedbirlerimizi tekrar gözden geçirdik. Sandıklarla ilgili sorumlu arkadaşlarımızın seçim gününe kadar organizasyonun yapılacağı Seçim Koordinasyon Merkezimizde eğitimlerini gerçekleştirileceğiz. AK Parti Balıkesir Milletvekili adaylarımızın programlarının organize ve koordine edileceği, Balıkesir ve ilçelerindeki seçim bölgelerimizde yapılacak çalışmaların planlanacağı, Seçim Koordinasyon Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ülkemiz için, geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Artık eski Türkiye yok, güçlü Türkiye var”

AK Parti olarak 21 yıldır, millete ve ülkeye hizmet ettiklerini belirten Başaran, "Yaptığımız işler, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıdığı gibi, uluslararası düzeyde de oyun kurucu olmamızı sağladı. Bu konuda, Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleri, hedefleri doğrultusunda AK Parti, Türkiye’de hayal dahi edilemeyen birçok hizmeti ve yatırımı gerçekleştirdi. En son dün, Milli Savunmamıza büyük bir katkı sunan, caydırıcılık noktasında dünyaya etkili bir mesaj gönderen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim töreni yapılan TCG Anadolu’yu Cumhurbaşkanımız hizmete aldı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle artık eski Türkiye yok, güçlü Türkiye var. Liderimizin hedefleri doğrultusunda canla başla AK kadrolar olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğin Türkiye’sini kurmak, Türkiye Yüzyılını hayata geçirmek için milletimizle birlikte yol yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Türkiye için hemen şimdi diyerek durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.